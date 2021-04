Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables (MTEER), Chems Eddine Chitour a reçu le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir avec qui il a évoqué le renforcement de la collaboration entre les deux parties afin de réussir la feuille de route de ce secteur, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre initié par M. Chitour, s'inscrit "dans le cadre de ses consultations régulières en relation avec la politique de son département ministériel d'élargir le spectre de l'échange et du débat sur l'avenir énergétique de notre pays et de la nécessaire transition énergétique qui l'attend", selon la même source.

Lors de cet entretien qui s'est déroulé dimanche, M. Chitour a présenté les grandes lignes de la stratégie du ministère en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables.

Il a également fait part de la feuille de route de son département dans ce domaine et les objectifs qu'il s'assigne aux fins d'aboutir à un modèle énergétique flexible en tenant compte des mutations mondiales renouvelées et permettant à l'Algérie d'amorcer à l'horizon 2030,l a mutation voulue vers les énergies vertes et durables, ajoute le communiqué.

Dans ce contexte, M. Chitour a émis le souhait d'une collaboration avec le président du CNESE en raison de "son rôle pivot" de coordination dans l'application de cette feuille de route et dans la mise en place des mécanismes permettant les actions et les investissements devant concrétiser dans des délais "raisonnables" le modèle et la vision énergétique nouvelle.

Pour sa part, le président du CNESE s'est dit disposé à "mobiliser l'expertise de son Conseil et à examiner l'ensemble des opportunités permettant de concrétiser la trajectoire pour réussir la transition énergétique à travers l'émergence de projets énergétiques bien définis et à même de mobiliser des investissements". Selon le communiqué, "le CNESE accompagnera le ministère dans l'élaboration d'un modèle énergétique flexible à l'horizon 2030. Une réunion de concertation est prévue dans les meilleurs délais".