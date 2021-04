La wilaya d'Oran compte près d'une quarantaine de centres de vaccination contre la Covid-19, assurant également l'inscription des citoyens désirant se faire vacciner, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de Santé et de la Population (DSP).

"39 centres de vaccination anti-Covid19 sont actuellement ouverts pour assurer la vaccination et l'inscription des citoyens désirant se faire vacciner.

Hier (lundi), un centre de vaccination contre la Covid-19 a été ouvert à la polyclinique Akid Lotfi 2 relevant de l'EPSP d'Essedikia", a indiqué à l'APS le chargé de communication à la DSP, Youcef Boukhari.

"Nous disposons à Oran de 54 centres de vaccination, 39 sont déjà impliqués dans l'opération de vaccination.

Le reste s'occupe uniquement de l'inscription des citoyens en attendant la réception d'autres quotas de vaccins", a-t-il détaillé.

Selon le responsable, l'ouverture de ces centres se fait au fur et à mesure, en fonction de la demande exprimée.

"Là où il y a une forte demande, nous ouvrons un centre de vaccination", a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est de l'opération de vaccination, il a assuré que celle-ci "se déroule dans de bonnes conditions.

Le dernier quota reçu de 6.500 doses du vaccin Astra Zenica a été pratiquement épuisé.

Nous avons atteint un taux de consommation de 92 à 93%.

» Un autre quota plus conséquent est attendu très probablement en début du mois prochain, a conclu le responsable.