Pas moins de 34 permis de construire ont été remis jeudi au siège de la wilaya de Sétif au profit de plusieurs investisseurs industriels activant sur le territoire de la wilaya pour la concrétisation de leurs projets. Présidant l’opération en présence des autorités locales et d’opérateurs, le wali de Sétif, Kamel Abla, a affirmé que celle-ci est "importante" au regard du rôle vital de l’investissement dans le processus de développement dans le cadre des orientations de l’état visant le décollage économique qui nécessite un climat favorable, la facilitation des procédures administratives, l’accompagnement des opérateurs par une politique incitative d’encouragement des investissements hors hydrocarbures, l’extension du tissu industriel, la multiplication des sources de richesses et la génération de nouveaux emplois.

Qualifiant l’investissement de "maillon nécessaire" pour le développement local, le même responsable a considéré que les autorités locales accordent une grande importance à l’accompagnement des investisseurs dans cette wilaya qui constitue "un pôle industriel et commercial par excellence". M. Abla a également fait état de la création d’une cellule chargée de l’écoute des préoccupations des investisseurs, leur étude, leur prise en charge ainsi que la réservation d’une journée pour l’accueil des investisseurs et leur écoute en vue d’aplanir tous les écueils et favoriser la création d’un tissu industriel cohérent qui s’ajoute aux autres secteurs d’activités, dont l’agriculture, pour générer de la valeur ajoutée.

Le chef de l’exécutif a assuré également que les services de la wilaya ont pris en charge l’étude des dossiers d’investissement en vue de connaitre les causes du retard et intervenir auprès des secteurs concernés pour les traiter et permettre la concrétisation des projets. Dans le même contexte, le wali a indiqué, qu’à ce jour, plusieurs permis de construire ont été délivrés aux investisseurs remplissant les conditions légales, assurant que l’opération est se poursuit pour étudier tous les dossiers et lever les entraves restant, tout en garantissant opérateurs de se tenir à leurs côtés pour réaliser le bond économique souhaité. En marge de cette opération, Ali Mansouri, président de la Chambre du commerce et d’industrie El Hidhab, a affirmé à l’APS que cette initiative est de nature à consolider la dynamique que connait la wilaya de Sétif et permettre dans une première phase de géné rer plus de 2.000 postes de travail direct.

De son côté, Abdelbaki Boudiaf, gérant d’une entreprise privée et l’un des bénéficiaires des permis de construire, a salué l’initiative des autorités locales qui lui permettra d’entamer "dans les prochains jours" son projet de réalisation d’une usine de fabrication de moules métalliques, actuellement importés, et qui devra générer, dans une première phase, pas moins de 200 emplois directs.