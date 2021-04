Le président de la République, M. Abdelamadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre des finances, le défunt Abderrahmane Benkhalfa, décédé vendredi matin à l'âge de 72 ans.

"J'ai appris avec une immense affliction et tristesse la nouvelle de la disparition du regretté, l'ancien ministre des finances et envoyé spécial de l'UA, Dr. Abderrahmane Benkhalfa", a affirmé le président Tebboune dans son message.

"Tout en compatissant à la douleur de la famille et des proches du défunt, nous prions Dieu, Tout Puissant, de le combler de Sainte Miséricorde en cette journée bénie de ce mois béni et d'accorder aux siens patience et réconfort".(A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons).