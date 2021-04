Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa décédé, vendredi matin, à l'âge de 72 ans, mettant en exergue son parcours "diversifié et riche" qui concilie activité académique et action sur le terrain.

"J'ai appris, le cœur plein d`humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès du Professeur Abderrahmane Benkhalfa, que Dieu ait son âme, rappelé à Dieu en ce mois sacré du ramadhan, mois de la piété et du pardon, après un parcours diversifié et riche durant lequel il a concilié activité académique et action sur le terrain", a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.

"Nous perdons l'un des experts et des compétences nationales du secteur des Finances qui a occupé plusieurs postes, dont celui de ministre des Finances, secrétaire général de l'Union des banques maghrébines (UBM) et en dernier celui d'envoyé spécial de l'Union africaine (UA)", a-t-il poursuivi.

"Je partage votre douleur en cette pénible épreuve et je présente aux proche s du défunt et à ses collègues dans l'enseignement universitaire mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout Puissant d`accueillir le défunt dans son vaste paradis et de prêter réconfort à sa famille", a-t-il conclu.

Pour sa part, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

"En cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du défunt, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de Monsieur le Secrétaire général, de tous les cadres et fonctionnaires du ministère des Finances, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve", a écrit le ministre dans son message de condoléances.

Condoléances du ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer a adressé ses condoléances à la famille de l'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, décédé vendredi.

"J'ai appris avec une profonde tristesse le décès, vendredi, de l'ancien ministre Abderrahmane Benkhalfa, à l'âge de 71 ans et en cette douloureuse circonstance, j'exprime à sa famille mes condoléances les plus attristées et l'expression de toute ma compassion", a écrit le ministre de la Communication dans son message de condoléances.

Et d'ajouter: je prie Allah, Tout-Puissant, de lui accorder, en ces jours bénis de ce mois sacré, Sa Sainte Miséricorde et de prêter patience et assistance à sa famille".

Ministre des Finances du 14 mai 2015 au 11 juin 2016, le défunt avait occupé de hautes fonctions dans l'Hydraulique et de l'Equipement.

Il avait été désigné en 1993, Directeur central au ministère de la Pêche et des ressources halieutiques, où il a contribué à la restructuration du secteur.

En 2004, Abderrahmane Benkhalfa devient délégué général de l'Association professionnelle des banq ues et des établissements financiers d'Algérie (ABEF), ainsi que membre du Conseil de la Monnaie et du Crédit à la Banque d'Algérie, un poste qu'il avait occupé jusqu'en l'année 2012.

Il a également été nommé secrétaire général de l'Union des banques maghrébines (UBM). Le dernier poste que le défunt avait occupé était Envoyé spécial de l'Union africaine (UA).