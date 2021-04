Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a affirmé, jeudi, que son secteur a pris une série de mesures relatives au développement de la production agricole, toutes filières confondues, en accordant la priorité aux investissements dans les produits de base de large consommation en vue de réduire la facture d’importation qui pèse lourdement sur le budget de l’Etat.

En réponse aux questions du membre du conseil de la nation lors d’une séance consacrée aux questions orales, M. Hamdani a évoqué les programmes de développement de la production notamment les produits de base, comme le blé et le lait pour limiter la dépendance du pays à l’étranger. Des mesures ont été prises pour encourager les privés à investir dans les filières stratégiques à la faveur de la facilitation des procédures administratives pour obtenir le foncier agricole via le guichet unique existant au niveau de l’office national du développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.

Un total de 136.000 hectares a été accordé, outre une superficie supplémentaire de 500.000 hecta res pour l’investissement, a rappelé le ministre, ajoutant que la priorité est accordée aux investisseurs dans les produits de base comme le blé et le lait. Concernant l’approvisionnement des minoteries en blé, le ministre a fait savoir qu’une commission commune a été installée entre les ministères de l’agriculture, des finances et de l’industrie, pour examiner le dossier de plus de 200 minoteries et trouver les solutions aux problèmes liés à leur approvisionnement en matière première. Il y a 400 minoteries et l’importation du blé en tant que matière première dépasse largement les besoins du marché, a indiqué le ministre.

"Est-ce qu’on doit importer pour combler les besoins du marché ou répondre aux besoins de ces minoteries qui veulent produire avec toutes leurs capacités en dépit des milliards de dollars qui coûte à l’Etat ? », s’est interrogé M. Hamdani.

Concernant l’investissement dans les laiteries et leur approvisionnement en lait, le ministre a affirmé que son secteur s’apprête à mettre en place une stratégie de distribution de lait subventionné en vue de l’assurer aux citoyens avec possibilité d’intégrer un grand nombre de laiteries dans cette démarche en fonction des quantités disponibles.

Les quantités de la poudre de lait sont fixées annuellement, puisque l’Etat consacre chaque a nnée une enveloppe financière considérable pour importer cette matière qui connait une hausse dans les marchés mondiaux, a-t-il expliqué. Il a également plaidé pour l'encouragement de la production du lait frais en investissant dans cette filière stratégique. Pour ce faire, a-t-il dit, "des mesures incitatives ont été prises, lesquelles consistent en l'octroi du foncier agricole pour l'élevage des animaux producteurs de lait et l'encouragement de la production du fourrage".

Estimant que les matières premières sont le véritable investissement, le ministre de l'Agriculture a affirmé que "l'investisseur ne doit pas dépendre des subventions de l'Etat pour les matières premières importées pour leur transformation, mais il doit en être le producteur d'au moins 30% comme première étape", ajoutant qu'il y a des étapes pour la production locale de la matière première, en l'occurrence les céréales, les oléagineux et la betterave sucrière, et ce pour réduire la dépendance à l'extérieur.

En réponse à une question sur les obstacles auxquels se heurtent les opérateurs touristiques dans les villes touristiques qui sont aussi des villes agricoles ainsi que le refus des services agricoles de leur autoriser de lancer leurs projets, le ministre a indiqué que son département ministériel veuille à l'amélioratio n du niveau de la sécurité alimentaire du pays à travers la préservation et la valorisation du foncier agricole et l'aménagement, l'exploitation et l'élargissement des biens forestiers, en sus de la protection des plantes et des animaux, de l'encouragement de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des porteurs de projets.

Il a également précisé que cette activité n'empêche pas le développement du tourisme rural et écologique au niveau des forêts et des parcs nationaux, ainsi qu'en milieux désertiques et dans les oasis, les steppes et les zones montagneuses, en prenant en ligne de compte la protection des terres agricoles et forestières.

Et d'ajouter que les réserves émis par les services agricoles quant à l'octroi des licences à certains projets touristiques reposent sur le principe de la préservation du foncier agricole situé dans la zone d'expansion touristique, ou qu'il comprend des terres forestières appartenant à des domaines forestiers qui doivent être protégées conformément à la loi en vigueur.