Le tirage au sort de la 37e édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe (messieurs et dames), prévue du 20 au 29 mai à Agadir, a été reporté à cause de la fermeture des frontières marocaines, a annoncé la Confédération africaine de handball (CAHB).

"Cette décision fait suite à la décision des autorités marocaines de fermer les frontières aériennes et à l'annulation de nombreux vols à destination et en provenance de nombreux pays africains", a précisé la CAHB, sachant que le tirage au sort devait se dérouler jeudi.

La Confédération africaine avait précédemment annoncé la liste des 12 équipes ayant confirmé leur participation à la compétition masculine, à savoir l'Espérance de Tunis et le CS Sakiet Ezzit (Tunisie), Red Star (Côte d'Ivoire), Asafa (Sénégal), FA Police (Cameroun), APS (Rwanda), Rokenzo (Burundi), Kyrikos (Ethiopie), ainsi que deux équipes égyptiennes et deux autres marocaines attendant la confirmation de leurs fédérations.

Par ailleurs, aucune décision n'a été prise concernant la Super Coupe d'Afrique, qui aura lieu le 17 mai à Agadir, au Maroc, entre l'E toile du Sahel (Tunisie) et le Zamalek d'Egypte, et qualificative pour le Championnat du monde des clubs, prévu en Arabie saoudite du 11 au 17 octobre prochain.