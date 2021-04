Initialement, la Direction technique nationale avait l'intention d'engager 16 athlètes dans ce tournoi (8 messieurs et 8 dames), avant de limiter finalement sa participation à un seul athlète, en l'occurrence Hocine Daïkhi, qui sera engagé en kumité, chez les plus de 84 kg.

L'instance fédérale n'a pas précisé les raisons de ce changement dans le nombre des athlètes engagés au Tournoi de Lisbonne. Les quatre autres messieurs qui devaient représenter les couleurs nationales en kumité sont : Samy Tas (-60 kg), Mohamed Fayçal Bouakel (-67 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Samy Brahimi (-84 kg), alors que chez les dames, la sélection kumité devait être composée d'Imane Taleb (-50 kg), Widad Draou (-55 kg), Maïdi Chaïma (-61 kg), Lamya Matoub (-68 kg) et Loubna Mekdas (+68 kg).

En kata, les représentants algériens c hez les messieurs devaient être Mouad Ouites, Samir Lakrout et Abdelhakim Haoua, ainsi que Yamina Bellabès, Kamélia Hadj-Saïd et Rayane Salakdji chez la dames.

Le tournoi de Lisbonne servira lui-même de préparation à la compétition suivante, qui se déroulera du 11 au 13 mai, dans la capitale française Paris, et qui sera qualificative aux Olympiades de Tokyo.