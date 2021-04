Pfizer prépare "pour l'été" une version de son vaccin anti-Covid, déjà diluée et pouvant se conserver des mois à la température d'un réfrigérateur classique, contre -70 degrés actuellement, pour en faciliter l'utilisation, a indiqué son PDG Albert Bourla.

Interviewé dans l'usine de Puurs (Belgique), plateforme cruciale de la production mondiale du vaccin BioNTech-Pfizer, le patron du géant pharmaceutique américain se dit "optimiste" sur la capacité du sérum à contrer le variant indien, et défend la politique de prix de son laboratoire.

Il a indiqué, sur l'efficacité du vaccin contre le variant indien que ''nous avons déjà des données sur le variant britannique, et l'efficacité du vaccin est de 97%. En Afrique du Sud, contre le variant local, il est efficace à 100%. Et des données du Brésil montrent qu'il permet de contrôler très bien" (le variant brésilien) . "Sur le nouveau variant d'Inde, nous n'avons pas de données, mais je suis optimiste sur notre capacité à le contrôler. Nous avons développé un processus permettant que, dès qu'un variant est source d'inquiétudes, nous soyons capable d'avoi r un vaccin efficace en 100 jours, et je suis à l'aise avec cet objectif exigeant, en raison de l'efficacité de la technologie de l'ARN messager".