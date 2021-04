Le secteur de la santé de Batna a été renforcé, jeudi, par la mise en exploitation d’une clinique d’accouchement à Barika, située à 90 km du chef-lieu de wilaya. La mise en service de la clinique d’une capacité de 147 lits, attendue par les habitants de cette région depuis plusieurs années, a eu lieu en présence du wali, Toufik Mezhoud, qui a inspecté les différents pavillons de la structure et écouté le staff médical et paramédical qui y exerce.

Cette clinique, dont la réalisation a nécessité un investissement de 1,368 milliard DA, est composée de deux étages, le premier réservé aux blocs d’accouchement et les maladies infantiles, de post-accouchement, de pédiatrie et de néonatalogie, alors que le deuxième étage est dédié aux urgences médicales, blocs opératoires, gynécologie obstétrique et la réanimation, selon les explications données au chef de l’exécutif local. Au premier jour de son activité, la clinique a enregistré la naissance de 4 nouveau-nés qui se trouvent ainsi que leurs mères en bonne santé, selon le staff médical. Le wali a mis en avant l’importance de cette structure de santé qui devra alléger la pression s ur l'établissement spécialisé mère-enfant Meriem Bouâtoura de la ville de Batna, à travers la prise en charge des parturientes de Barika et ses régions limitrophes. A cette occasion, le même responsable a fait part d’une proposition adressée à la tutelle pour la réalisation d’un hôpital de 240 lits à Barika, un autre hôpital de la même capacité à Ain Touta et un troisième de 120 lits dans la commune Chemora, en attendant la levée du gel sur le projet de réalisation d’un deuxième centre hospitalo-universitaire CHU au chef-lieu de wilaya.

Pour rappel, les travaux de réalisation de la clinique d’accouchement urbaine de Barika ont été lancés fin 2013.