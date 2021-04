Le projet de réhabilitation et d'extension du pôle pédiatrique de la cité Kaâboub (120 lits), sis au centre-ville de Sétif, a atteint 60% de taux d'avancement des travaux et sa réception est prévue ''d'ici six mois au plus tard'', a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

L'extension et la réhabilitation de ce pôle, qui prend en charge les enfants et les adolescents entre 3 mois et 18 ans, vise à créer un ''espace médical par excellence'', répondant aux normes internationales, a indiqué la même source à l'APS, soulignant que ce projet fait partie des opérations les plus importantes dont la région a bénéficié ces dernières années, et pour laquelle un montant de 550 millions DA a été consacré. Cet établissement de santé, a détaillé la même source, comprend 60 chambres renfermant deux lits chacune et réparties sur 2 étages en plus de 3 blocs opératoires, un service de réanimation et de soins intensifs pour enfants (20 lits), un autre de traitement intensif pour adolescents (10 lits), un service de radiologie et un service dédié au traitement du cancer (24 lits). Ce pôle sanitaire prendra en charg e également le traitement de toutes les maladies infantiles, y compris les maladies complexes, notamment neurologiques, pulmonaires, cardiaques, digestifs, diabète et autres spécialités médicales, ont ajouté les services de la wilaya.

La réception "dans les délai impartis" de ce pôle de santé, qui avait connu une sérieuse dégradation de plusieurs services, permettra le renforcement les prestations médicales pédiatriques dans la région, d'autant plus que cet hôpital accueille de nombreux patients de plusieurs communes de la wilaya et de régions limitrophes, a-t-on noté. Lancés durant les deux dernières années sur une superficie totale de 3.000 m2 et nécessitant des moyens "importants'', les travaux de réhabilitation de cette structure sanitaire ont été pris en charge par des bienfaiteurs et des opérateurs économiques, sous l'égide de la Chambre du commerce et d'industrie El Hidhab (CCIH), a-t-on fait savoir. Selon la même source, les pouvoirs publics ont loué la qualité des travaux effectués selon les normes requises, faisant remarquer que ce projet fait l'objet d'un suivi quotidien par tous les acteurs concernés, à l'instar de la direction de la Santé et de la Population (DSP), afin d'assurer la réception de cette opération dans les délais impartis. Une fois réceptionné, a-t-on souligné, l'ét ablissement de santé s'ajoutera aux nombreux projets dont a bénéficié le secteur, dans le cadre des différents programmes de développement de la wilaya, et contribuera à une meilleure prise en charge des malades et des prestations en matière de santé, en plus d'offrir de meilleures conditions de travail aux praticiens. Il s'agit de la réalisation d'un centre d'hémodialyse dans la commune de Beni Ourtilane (Nord de Sétif), de deux hôpitaux d'une capacité de 60 lits chacun à Bouândas (Nord de Sétif) et à Beni Aziz (Est de Sétif), ainsi qu'un hôpital de 120 lits à El Eulma entre autres, ont indiqué de leur côté les services de la DSP.

La wilaya de Sétif compte un centre hospitalo-universitaire (CHU), cinq (5) établissements publics hospitaliers (EPH), quatre (4) établissements hospitaliers spécialisés (EHS) regroupant diverses spécialités comme la réadaptation fonctionnelle, les maladies mentales et la lutte contre les tumeurs cancéreuses, totalisant pas moins de 2.730 lits, en plus de neuf (9) établissements publics de santé de proximité (EPSP), selon les données de la direction locale de la Santé.