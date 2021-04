Au moins huit personnes ont été tuées et six autres grièvement blessées après l'effondrement d'une partie d'un glacier, provoquant une avalanche dans l'Etat de l'Uttarakhand, situé dans le nord de l'Inde, ont déclaré samedi les responsables locaux. Selon les autorités indiennes, 384 autres personnes, appartenant pour la plupart à l'Organisation des routes frontalières de l'Inde (BRO) et à la Force générale de réserve du génie (GREF), ont été secourues indemnes.

L'avalanche s'est produite vendredi en fin d'après-midi lors de fortes chutes de neige dans le district de Chamoli de l'Uttarakhand.

"384 membres de la BRO ont été évacués en lieu sûr.

Huit corps piégés par la neige ont été retrouvés dans deux camps de l'organisation.

Six personnes grièvement blessées ont été transférées.

Des opérations aériennes sont en cours pour essayer d'assister l'évacuation médicale. Les opérations de secours menées par l'armée se poursuivent sans relâche", selon un communiqué de l'armée indienne. Les responsables ont déclaré que, bien que les opérations de sauvetage aient été immédiatement lancées vendredi, elles avaien t dû s'interrompre pendant la nuit en raison des mauvaises conditions météorologiques, avant de se poursuivre samedi matin.

En février dernier, une catastrophe similaire avait entraîné une avalanche massive suivie d'inondations, tuant au moins 80 personnes dans la région.