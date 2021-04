Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont organisé jeudi, juste avant l'heure de l'Iftar, une sortie de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation, sous le slogan "Ensemble pour un Ramadhane sans accidents de la route".

Organisée à Dar El Beida, Oued Ouchayeh (Bachdjerrah) et Bir Mourad Rais, cette campagne de sensibilisation vise à réduire les accidents de la circulation et à sensibiliser les usagers de la route à l'importance du respect du code de la route, notamment en ce mois sacré où les accidents de la circulation se multiplient quelques heures avant l'Iftar.

Au cours de cette sortie, des dépliants ont été distribués contenant des règles sur la sécurité routière, ainsi que des explications aux conducteurs sur le risque de l'excès de vitesse et de la conduite en cas de fatigue.

A ce titre, le lieutenant de police, Amine Chergui, chef de la Cellule d'écoute et d'activité préventive au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beida a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne nationale lancée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sur la sécurité routière.

Lors de cette sortie, a-t-il précisé, les usagers de la route ont été exhortés à éviter la conduite en cas de fatigue et l'excès de vitesse, notamment quelques minutes avant l'heure de l'Iftar.