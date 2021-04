La Banque centrale de Russie a augmenté vendredi son taux directeur pour la deuxième fois consécutive, de 0,5 point à 5%, alors que le pays affronte une accélération de l'inflation et traverse une période de tensions internationales.

"La reprise rapide de la demande et les pressions inflationnistes élevées exigent un retour rapide à une politique monétaire neutre", a indiqué dans un communiqué la Banque, qui n'exclut pas de nouvelles hausses du taux à l'avenir. La Banque de Russie avait déjà augmenté son taux en mars lors de sa précédente réunion de politique monétaire, une première depuis 2018. Cette décision attendue par les analystes semblait nécessaire alors que le pays affronte depuis plusieurs mois une accélération de l'inflation qui préoccupe jusqu'au sommet de l'Etat, tirée par une augmentation fulgurante des prix alimentaires.

En mars, l'inflation a semblé enfin se stabiliser à 5,8% sur un an mais l'augmentation des prix des produits de base restait impressionnante, à +8,2%.

La Banque de Russie continue de s'inquiéter d'une inflation "au-dessus des prévisions" mais a maintenu son objectif à moyen terme d'une inflation annuelle à 4%, estimant qu'elle devrait graduellement baisser "au cours du second semestre 2021".

Point positif aux yeux de la banque, la reprise économique est soutenue. "Plus de la moitié des entreprises interrogées ont indiqué que la demande pour leurs produits a retrouvé ou dépassé les niveaux pré-pandémie", note-t-elle dans son communiqué, ajoutant que la demande extérieure est aussi en hausse et prévoyant une croissance de 3-4% en 2021. Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,25 à 0,5 point.

"La faiblesse du rouble, conjuguée à la persistance d'une inflation élevée, appelle à une normalisation plus rapide de la politique monétaire", avait indiqué Renaissance Capital la semaine dernière, alors que la Russie a été touchée par une nouvelle vague de sanctions impactant le rouble.

Pour la première fois, la Banque centrale russe a par ailleurs publié ses prévisions sur plusieurs années. Elle envisage un taux directeur de 5-6% d'ici à l'horizon 2023. La prochaine réunion de politique monétaire aura lieu le 11 juin.