L'agence de notation S&P a relevé vendredi la notation de la Grèce, à "BB", saluant l'amélioration de la gouvernance et des mesures qui permettront de faire reculer la dette, et a assorti cette note d'une perspective positive.

"Nous pensons que les politiques du gouvernement pour accélérer les réformes structurelles et la consolidation budgétaire, feront le lit d'une réduction du ratio dette sur PIB", relève l'agence dans un communiqué S&P précise par ailleurs que la Grèce bénéficiera des mesures du nouveau plan de relance européen pour juguler la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Elle a en outre assortie cette note d'une perspective positive ce qui signale qu'elle pourrait la relever encore dans les 12 à 18 mois si la reprise économique est plus rapide que prévu.