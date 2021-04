L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a accepté 247 dossiers supplémentaires pour le remboursement des dettes d'entreprises en difficulté, selon un communiqué du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise qui assure de la poursuite de l'opération jusqu'à examen de toutes les demandes.

Dans le cadre de concrétisation des axes de la nouvelle stratégie adoptée pour la relance du dispositif de l'ANADE et la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs crédits ou la relance de leurs activités, selon le cas, une 5e séance de travail de la Commission de garantie, composée de représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de l'ANADE, s'est tenue jeudi 22 avril 2021.

Lors de cette réunion, tenue au siège de l'Agence, 500 dossiers déposés par les représentants des banques ont été examinés, dont 247 dossiers de remboursements acceptés, pour plus de 37 mds centimes, en sus du report pour réexamen de 240 dossiers rel atifs aux entreprises en activité qui seront accompagnées par l'ANADE à travers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans de charges pour la relance de leurs activités, dans le cadre des conventions signées.

La même source fait état, également de la régularisation définitive de 8 dossiers par des propriétaires de micro-entreprises à travers le paiement de leurs créances auprès des banques et de l'Agence.

Cinq dossiers ont été renvoyés aux banques car ne remplissant pas les conditions de remboursement, a-t-on précisé.

Ainsi, le nombre global des micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers ont été étudiés s'élève à 2.515 dossiers, note le communiqué, qui précise que des séances sont programmées chaque jeudi.