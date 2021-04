Les spectacles nocturnes et pièces théâtrales programmés à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafii de la ville de Guelma suscitent un engouement manifeste des familles en quête d’animation pour les soirées de Ramadhan.

Cet établissement accueille de nombreuses familles optant pour des moments agréables en assistant à des concerts et pièces de théâtre programmés, après les prières des Tarawihs et ce, de concert avec des associations artistiques et des coopératives théâtrales.

Timide au début à cause de conditions météorologiques défavorables pour les sorties, l’affluence des familles a vite augmenté par la suite, a précisé à l’APS Amar Aziz, directeur de la Maison de la culture, approché lors de la 7ème soirée de Ramadhan qui a proposé au public des contes du patrimoine présentés par l’artiste narrateur Fathi Abassi, suivis du monologue du comédien local surnommé "Luka".

Le programme culturel et artistique qui se poursuivra jusqu’au 12 mai prochain satisfera, par sa variété, les spectateurs avec au menu des pièces de théâtre, des spectacles de prestidigitations, des concerts de chant religieux, de malouf et d e musique andalouse, ainsi que des conférences à thématique religieuse, a indiqué le même cadre.

Des artistes, des associations et des compagnies culturelles de toute la wilaya sont associés à ces activités et spectacles qui permettent aux jeunes créateurs de faire valoir leurs talents, a ajouté le même responsable, qui a précisé que les pièces de théâtre sont programmées en coordination avec le théâtre régional Mahmoud Triki de Guelma.

Pour se rapprocher de certaines catégories de spectateurs incapables de faire le déplacement au chef-lieu de wilaya, des spectacles de Aissaoua seront présentés à la Maison de l’enfance assistée d’Héliopolis, au centre rééducation de Guelma, au foyer pour personnes âgées de Hammam Debagh et au centre culturel d’El Fedjoudj, a détaillé la même source.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué qu’un concert de chaâbi sera aussi présenté dans la commune de Nechmaya et un spectacle de prestidigitation dans la Maison de la culture de la commune de Houari Boumediene.

La programmation par la Maison de la culture Abdelmadjid Chafii de ces activités culturelles a été saluée par de nombreux spectateurs surtout qu’elle intervient, ont-ils relevé, après une longue période de suspension imposée par la pandémie de la Covid-19.

Ces spectacles permettront aussi aux famill es de briser la monotonie quotidienne, loin du brouhaha des rues et des lieux publics, ont-ils également souligné.