L’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé que les travaux d’aménagement extérieur du projet des 2000 logements AADL à Bouira avaient enregistré un taux d'avancement "important" en prévision de sa livraison durant le deuxième trimestre de l’année en cours.

Selon un rapport de la Direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, publié par l'AADL sur sa page Facebook, les travaux au niveau des parties internes du projet des 2000 logements AADL à Bouira, ont enregistré un taux d'avancement de 100% pour le raccordement au réseau d’eau potable, 75% pour l’évacuation sanitaire, 10% pour l’éclairage externe, 55% pour l’aménagement extérieur et 65% pour le raccordement à l’électricitéé.

Les travaux de raccordement à l’électricité de moyenne tension (11 km) ont été finalisés par la Sonelgaz. Concernant les parties externes, une opération de raccordement à l’eau potable est en cours sur une distance de 3 km avec un taux d’avancement de 98%. Par ailleurs, les travaux du projet d’évacuation sanitaire N 1 se poursuivent avec un taux d’avancement de 15%. L e taux d’avancement des travaux du projet n2 d’évacuation sanitaire a atteint 95% sur une distance de 750 m.