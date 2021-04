Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message de condoléances à la famille du moudjahid Benkheira Hadj Hamza, décédé à Ghardaïa, priant Allah le Tout puissant en "ce mois sacré de Ramadhan, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde".

"J'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du moudjahid Benkheira Hadj Hamza, paix à son âme", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

Et d'ajouter: "En cette circonstance douloureuse, je présente à la famille du défunt, ses proches et ses amis, mes vives condoléances et mes sincères sentiments de compassion, priant Allah en ce mois sacré de Ramadhan, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie".

"Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement)", a conclu le président Tebboune.