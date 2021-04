Le département de l'Education nationale a conçu plusieurs logiciels pour la gestion des livres électroniques (E-books) scolaires dans les différents niveaux de l'enseignement primaire, a annoncé mardi le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout.

Supervisant l'installation du comité interministériel chargé du suivi du projet de l'école numérique, le ministre a indiqué que son département avait "conçu et développé une série de programmes pour la gestion des e-books scolaires à partir du format papier, et ce pour les différents niveaux de l'enseignement primaire".

Il a fait état, dans ce cadre, du lancement du projet pilote de l'école numérique lors de la visite du Premier ministre à Batna le mois d'octobre dernier à l'occasion du lancement de l'année scolaire 2020-2021.

Le travail se poursuit pour intégrer l'interactivité dans des activités sélectionnées par des pédagogues, a-t-il ajouté, relevant que ces activités seront mises à la disposition des enseignements et élèves, une fois approuvées par le comité ad-hoc du ministère de l'Education nationale.

Le ministre a rappelé, à ce t égard, les instructions données par le Président Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres, le 7 mars dernier, relatives à la poursuite de la coordination interministérielle pour le parachèvement de ce projet par le recours aux compétences et aux start-up en vue de doter les écoles primaires par des moyens technologiques produits localement.

Un comité ad-hoc a été également mis en place conformément aux orientations du Premier ministre appelant à l'impérative mise ne place d'un cadre permanent présidé par le ministère de l'Education nationale en vue de la concrétisation du projet.

Ce comité entamera ses travaux pour l'élaboration d'un rapport devant être soumis aux services du Premier ministre, a indiqué le ministre.

Le rapport, a-t-il expliqué, fera le point sur la première expérience menée au niveau de l'école primaire Abderrahmane Lakhdari à Batna, sur les plans pédagogiques, organisationnels et logistiques, ainsi que le taux d'avancement de l'opération de dotation de 22 classes par des tablettes numériques.

Dans ce contexte, M. Ouadjaout a invité le comité à élaborer un projet d'étude détaillé sur l'école numérique à l'horizon 2030, en y intégrant toutes les dimensions du projet, et en mettent en exergue le coût du projet et ses modes de financement.

Le comité intermi nistériel chargé du suivi du projet de l'école numérique est composé de cadres de l'administration centrale, et des représentants des ministères de l'Industrie, des Finances, de l'Economie de la connaissance et des start-up, de la Numérisation et des Statistiques, de l'Intérieur et de la Poste.