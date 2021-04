Dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre du groupe appelé "Quartette Libye", organisée par la Ligue arabe, les participants ont aussi réclamé "une application complète de l'embargo sur les armes" imposé pour la Libye depuis 2011 et qui a été régulièrement violé depuis.

L'ONU a estimé à environ 20.000 le nombre de militaires étrangers (principalement venus de Turquie) et de mercenaires (russes, syriens, tchadiens et soudanais) déployés en Libye.

Lors de sa réunion, "le Quartette Libye a condamné les violations continues de l'embargo sur les armes et affirmé que toute intervention militaire externe en Libye est inacceptable", indique son communiqué.

Y ont participé les secrétaires généraux de la Ligue arabe et de l'ONU, Ahmed Aboul Gheit et Antonio Guterres, le Haut représentant diplomatique de l'UE Josep Borrell et Moniqu e Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine.

Une importante délégation égyptienne en visite

Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli a eu mardi des entretiens à Tripoli et conclu des mémorandums d'entente, à l'occasion de la première visite dans la capitale libyenne d'un responsable égyptien de ce rang depuis l'installation des nouvelles autorités de transition. Accompagné d'une importante délégation de onze ministres, M. Madbouli a rencontré son homologue libyen Abdelhamid Dbeibah dont le gouvernement est chargé d'unifier les institutions jusqu'alors divisées entre des pouvoirs rivaux dans l'est et l'ouest du pays. Une série de mémorandums d'entente ont été signés entre les deux parties, notamment dans les domaines de l'électricité et des télécoms. Un accord prévoit également la relance des liaisons aériennes par les compagnies nationales des deux pays, selon les autorités. Un nouvel exécutif est né d'un processus onusien confirmé en mars par un vote de confiance du Parlement. L'Egypte, qui avait fait part de son intention de collaborer avec les nouvelles autorités à Tripoli, a accueilli la première visite officielle à l'étranger de M. Dbeibah mi-février.