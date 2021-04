L'Olympique Médéa, le NA Hussein-Dey et le NC Magra se sont qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, en s'imposant mardi, respectivement, devant l'ASO Chlef (2-1), l'AS Aïn M'lila (4-0) et le CS Constantine (3-0).

Dans la première rencontre, les buts de l'Olympique de Médéa ont été inscrits par Kenniche (7') et Ghoumari (41'), alors que le NAHD s'est imposé grâce aux doublés de Boussalem (3', 53') et Banouh (30', 67').

A l'Est, les buts du NC Magra ont été l'oeuvre d'Ali Himoud (30'), Demane (67') et Hadj Bougueche (73').

A la faveur de cette qualification, Médéa accueillera l'USM Bel-Abbès le 30 avril prochain pour le compte des huitièmes de finale, alors que le NA Hussein-Dey et le NC Magra seront en déplacement, respectivement, face à la JS Kabylie et le CR Belouizdaz, le 8 mai prochain, selon le programme de la Ligue professionnelle de football (LFP).

Le coup de starter de ce tour préliminaire de la Coupe de la Ligue a été donné par le MC Oran et le CA Bordj Bou Arréridj, vendredi dernier.

La rencontre s'était soldée par un nul vierge, même après prolong ation (0-0), et c'est finalement le MCO qui l'a emporté aux tirs au but (3-2). La Coupe de la Ligue est une compétition relancée exceptionnellement cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie de football, annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

Résultats complets du tour préliminaire / Mardi :

Olympique Médéa - ASO Chlef 2-1

NA Hussein Dey - AS Aïn M'lila 4-0

NC Magra - CS Constantine 3-0

Vendredi :

CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran 0-0 a.p, MCO qualifié aux t.a.b 3-2.