"Mr Amar Brahmia est officiellement le nouveau Président du Conseil d'administration de la SSPA/MCA, et ce, à compter du mardi 20 avril" a indiqué la direction des Vert et Rouge dans un bref communiqué, diffusé sur sa page Facebook officielle.

Selon la même source, "la décision de nommer Brahmia à la tête de la SSPA/MCA a été prise un peu plus tôt dans la journée, à l'issue d'une importante réunion entre les différents membres du Conseil d'administration.

Une rencontre pendant laquelle ces responsables réunis avaient commencé par "accepter la démission" du prédécesseur de Brahmia à la tête du Conseil d'administration, en l'occurrence, "Abdennacer Almas" a-t-on encore précisé de même source.

Né le 2 septembre à Nador, dans la Wilaya de Guelma (Est), Brahmia est un ancien coureur de demi-fond, ayant glané quelques titres nationaux et internationaux pendant les années 1970, notamme nt, sur le 1500 mètres. Après la fin de sa carrière d'athlète, il est devenu entraîneur d'athlétsisme. Il a coaché entre autres l'ex-champion algérien du 1500 mètres, Noureddine Morceli, dont il était le manager-entraîneur.