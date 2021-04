Les athlètes des équipes nationales de lutte juniors et seniors effectueront du 25 avril au 9 mai un stage de préparation dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, en vue des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, a appris l'APS mercredi de l'instance fédérale.

Le staff technique national, composé des entraîneurs, Bendjedaa Mazouz, Zeghdane Messaoud, Benrahmoune Mohamed et Aoune Fayçal, a convoqué 25 athlètes dont 20 seniors et 5 juniors.

Les athlètes de l'élite préparent également les championnats d'Afrique qui auront lieu probablement le mois de juin prochain à El Jadida (Maroc). Après deux stages de préparation à Kiev (Ukraine) et Budapest (Hongrie), les athlètes algériens entament la dernière ligne droite de leur préparation avec une nouvelle série de stages en Algérie et à l'étranger, en vue des prochaines échéances internationales.

Huit athlètes algériens (4 en lutte gréco-romaine et 4 en lutte libre) ont composté leur billet pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021. Les quatre qualifiés en lutte libre sont : Mohamed Fardj (97 kg), Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). En lutte gréco-romaine, Adem Boudjemline (97 kg), Sid Azara Bachir (87 Kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek Merabet (67 kg) ont également validé leur billet pour Tokyo.