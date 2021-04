Environ 195,02 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées à travers la Chine à la date de lundi, a déclaré mardi la Commission nationale de la santé. La partie continentale de la Chine a signalé lundi un nouveau cas local de COVID-19 dans la province chinoise du Yunnan, et neuf nouveaux cas importés. Pour s'assurer que la vaccination dans le pays soit facile et efficace, la Chine a pris un certain nombre de mesures, telles que la mise en place de véhicules mobiles de vaccination qui offrent un point de service unique d'enregistrement, de désinfection et de vaccination. La Chine vise à vacciner 70% à 80% de sa population entre la fin de cette année et le milieu de l'année prochaine, selon Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.