L'Inde a enregistré mercredi plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures, ce qui représente l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, selon des données officielles.

Les chiffres du ministère de la Santé indiquent que 295.000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 15,6 millions de contaminations en Inde. Un total de 2.023 décès ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 182.553 morts dans le pays.

Dans une allocution télévisée mardi soir, le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé à ses compatriotes d'en faire davantage face au coronavirus afin d'éviter de nouveaux confinements dans le pays, en proie à une grave crise sanitaire liée à une virulente deuxième vague épidémique.

Dans cette première intervention télévisée depuis l'explosion du nombre des contaminations, M.

Modi a reconnu que l'Inde, pays de 1,3 milliard d'habitants, livrait "une nouvelle fois une grosse bataille".

"La situation était sous contrôle il y a quelques semaines encore et la deuxième vague est arrivée comme un ouragan", a-t-il dit.