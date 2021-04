Plus de 142.838.730 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de mardi, 14.019 nouveaux décès et 787.411 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.321 nouveaux morts, l'Inde (2.023) et les Etats-Unis (750). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 568.470 décès pour 31.793.048 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 378.003 morts et 14.043.076 cas, le Mexique avec 213.048 morts (2.311.172 cas), l'Inde avec 182.553 morts (15.616.130 cas), et le Royaume-Uni avec 127.307 mort s (4.393.307 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 268 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (265), la Bosnie-Herzégovine (245), le Monténégro (229) et la Bulgarie (222).

L'Europe totalisait 1.033.772 décès pour 48.466.671 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 873.205 décès (27.464.329 cas), les Etats-Unis et le Canada 592.177 décès (32.929.652 cas), l'Asie 303.152 décès (22.080.089 cas), le Moyen-Orient 124.213 décès (7.407.425 cas), l'Afrique 118.586 décès (4.448.710 cas), et l'Océanie 1.029 décès (41.859 cas).