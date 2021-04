La chambre basse du Parlement chilien a approuvé mardi un projet de loi autorisant l'euthanasie qui doit être renvoyé devant le Sénat, un sujet sensible en Amérique latine très majoritairement catholique et pro-vie. Présenté au Parlement il y a sept ans par des législateurs de l'opposition de centre-gauche, le projet de loi donnerait aux patients en phase terminale le droit de décider de la manière dont ils souhaitent mettre fin à leur vie, que ce soit par des soins palliatifs ou par euthanasie. Ce droit ne pourrait être invoqué que par les personnes âgées de 18 ans ou plus atteintes "d'une maladie incurable, irréversible et évolutive, sans possibilité de réponse aux traitements curatifs et avec une durée de vie limitée", précise le projet de loi adopté à l'unanimité mardi.

Le patient doit être conscient et sain d'esprit pour demander l'euthanasie, ou avoir laissé un testament indiquant explicitement son désir au préalable.