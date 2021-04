Les services de l’assemblée populaire communale (APC) de Baghai (Khenchela) ont inscrit, au titre de l’exercice 2021, trois (3) projets pour le désenclavement des zones d’ombre de cette collectivité locale, a-t-on appris mardi du président de cette APC, Nabil Zeroual.

Selon cet élu, une enveloppe financière de plus de 68 millions DA a été mobilisée en 2021 dans le cadre du programme de prise en charge des zones d’ombre de la commune de Baghai, pour la réalisation de 3 projets de désenclavement des mechtas d’Oum El Hedoum, Faidh Ahris, Arkoub Douamès, Ksar Baghai et la région de Zouahar. La concrétisation de ces projets débutera "durant le deuxième semestre de l’année 2021 au plus tard", soit après l’achèvement de toutes les procédures administratives y afférentes, a-t-il déclaré. L’ouverture et l’aménagement des pistes menant vers les mechtas ciblées dans le cadre de ces opérations de désenclavement, devant avoir lieu sur une distance globale de 9,1 km, permettront de relier ces régions à la route communale 11 et le chemin de wilaya 4, a souligné le même responsable.

Selon la même source, l’ouv erture et l’aménagement de pistes vers les mechtas ciblées contribuera, outre l’activation du climat de l’investissement agricole (notamment dans le domaine de la production laitière), le désenclavement de plus de 1.500 citoyens et permettra également aux bus de transport scolaire d’atteindre ces régions.