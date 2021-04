Au moins 184 projets consacrés au développement des zones d’ombre de M’sila seront réceptionnés "avant fin 2021", a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Repartis sur plusieurs communes de la wilaya de M’sila, ces projets concernent les ressources en eau, la viabilisation, l’extension des réseaux de l’électricité et du gaz naturel, la santé, et la jeunesse et les sports, a-t-on précisé de même source, ajoutant qu’une enveloppe financière estimée à plus de 180 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de ces projets. Une fois réceptionnés, ces projets contribueront à améliorer le cadre de vie des habitants des zones d’ombre, à les désenclaver et à encourager les jeunes entrepreneurs à y développer leurs projets, ont expliqué les services de la wilaya, faisant état de la réception de 330 projets depuis 2020. La wilaya de M’sila avait bénéficié en 2020 d’un total de 1347 projets au profit de la population de 706 zones d’ombre, a-t-on rappelé de même source, indiquant que leur réalisation a nécessité la mobilisation de 13,420 milliards de dinars.

Depuis le début 2020, les services de la wilaya ont pris en charge financièrement 514 projets en mobilisant une enveloppe financière de plus de 6 milliards de dinars, a-t-on relevé.