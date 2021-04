Une caravane de sensibilisation contre le gaspillage du pain a été lancée, mardi, par la direction de l'environnement de la wilaya de Djelfa, avec la participation de nombreux partenaires concernés et d'associations locales.

Cette caravane, qui a sillonné de nombreux quartiers du chef-lieu de la wilaya, a particulièrement ciblé les boulangeries, les commerces d'alimentation générale et les grandes surfaces commerciales, aux fins de sensibiliser les citoyens sur l'impératif de rationaliser l'achat du pain et de se limiter à leurs besoins et partant, ancrer une culture de consommation saine au sein de la société.

Les animateurs de cette caravane, entre cadres de la direction de l'environnement, représentants d'associations de protection du consommateur et membres du groupe scout "El Mouna", ont procédé, à l'occasion, à la distribution de brochures d'information aux citoyens, les incitant à éviter les mauvais comportements en matière de consommation.

Cette caravane, inscrite au titre des efforts des autorités locales contre les phénomènes sociaux négatifs, a pour objectif de "sensibiliser les citoyens et les familles sur l'impératif de lutter contre le gaspillage du pain, qui s'est aggravé ces derniers temps. Un phénomène à l'opposé de nos valeurs sociales et des préceptes de notre religion musulmane", a indiqué à l'APS, le directeur de l'environnement de la wilaya, Cherif Aziz. Cette initiative a été fortement apprécié par les citoyens.

Un père de famille rencontré par l'APS, au niveau d'une boulangerie de la cité "Ain Asrar" de la ville de Djelfa, s'est montré très réceptif aux orientations et conseils prodigués par les animateurs de la caravane, pour préserver le pain, appelé localement "Naàma".