L’université "Belhadj Bouchaïb" d’Aïn-Temouchent a lancé, mardi, un projet de réalisation d'un village écologique au niveau de la zone d’ombre "Khoualed Abdelhakem", dans le cadre d’une approche environnementale aux dimensions scientifiques qu’une équipe de recherche œuvre à concrétiser, a indiqué, à l’APS, le recteur de l’université, Abdelkader Ziadi.

L’école primaire "Rezigui Youcef" sise dans la même zone relevant de la commune de Sidi Benadda, représente la première étape de concrétisation de ce projet pilote, à travers une série d’activités environnementales de sensibilisation dont le but est d’inculquer aux élèves la culture écologique et de la généraliser à tous les habitants de la région, selon le même responsable.

Ce projet de village écologique, en cours de réalisation dans le cadre d’un partenariat entre l’université "Belhadj Bouchaïb" et les services de la wilaya, porte sur une série d'opérations de développement revêtant un caractère social et économique et protecteur de l’environnement, qui seront réalisés avec l’aide de plusieurs secteurs, et ce afin de garantir une approche visant à valoriser le rôle de l’université dans la promotion du volet développement, suivant un regard axé sur le développement durable, a souligné la même source. De son côté, le chef de l’équipe de recherche chargé du suivi de réalisation du projet, Mohamed Merad Benosmane a déclaré que plusieurs installations ont été programmées au profit des habitants du village "Khoualed Abdelhakem", notamment une station de traitement des eaux usées basée sur le traitement des eaux à l’aide de bactéries au lieu de l’énergie électrique, ainsi que le recyclage des déchets organiques et leur transformation pour être utilisés comme engrais naturels au profit des agriculteurs de la région, en plus d’alimenter le village en électricité utilisant l’énergie solaire, dans le cadre des objectifs visant à encourager l’utilisation des énergies propres.

Ce projet pilote prend en charge la réalisation d’une salle de soins raccordée à l’énergie solaire, ainsi que l’aménagement d’un jardin expérimental au profit des élèves de l’école primaire et l’aménagement d’une partie de la forêt mitoyenne au village comme espace de loisirs, en plus de l’installation d’un marché de proximité miniature en bois destiné à former les femmes du village dans le domaine de l’artisanat et la commercialisation de le urs produits aux visiteurs de la région, notamment les estivants, en raison de la proximité de la mer, a-t-il dit.

Le projet prend aussi en charge la réalisation d’un front de mer en bois aux dimensions touristiques reliant les plages Chatt El-Hilal et El-Wouroud, voisines du village qui abrite près de 300 personnes versés dans l’agriculture et le tourisme, a-t-on fait savoir.

Une équipe de recherche composée de 15 professeurs universitaires suivent la concrétisation de ce projet de village écologique, scindée en trois groupes, l’un spécialisé en économie, le second sur le volet social et le troisième s’occupant du suivi technique.

Pour sa part, le P/APC de Sidi Benadda, Mahmoud Mirnas a salué ce "projet pilote prometteur", précisant qu’une enveloppe budgétaire de 35 millions DA a été consacrée à ce projet, dans le cadre du plan communal de développement et du budget de la commune de l’année en cours pour la prise en charge de l’opération d’aménagement et de revêtement des routes du village à l’aide de produits naturels amis de la nature, ainsi que la réalisation d’une salle de soins prise en charge par la société "Medgaz" spécialisée dans l’exportation, à travers l’aménagement d’une forêt en espace de loisirs et de détente.

Le même responsable a révélé que de nombreuses autres opérations sont prises en charge dans le cadre des programmes sectoriels, sachant que la wilaya accorde à ce projet une grande importance au vu de sa dimension environnementale et économique dans la promotion du tourisme.