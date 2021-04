La première caravane de solidarité concerne les familles qui n'ont pas bénéficié de l'aide financière spécial Ramadhane, dans le cadre de la numérisation de l’opération de solidarité durant ce mois sacré, tandis que la deuxième caravane vise la sensibilisation contre le gaspillage enregistré durant cette période.

Ces actions sont menées par les cellules de proximité relevant de la Direction de l'action sociale à destination des personnes âgées afin de les sensibiliser au jeûne en toute sécurité, selon les explications fournies à la ministre lors du lancement des caravanes.

Mme Krikou a loué, en marge du coup d’envoi donné à ces caravanes, les efforts des cellules de proximité et de solidarité ainsi que ceux du secteur de la solidarité nationale, considéré, selon elle, comme "un secteur qui prend en compte l'aspect humain avant l’aspect professionnel ", soulignant que le côté humain distingue le secteur de solidarité qui assure l’organisation de campagnes à "double objectif". Elle a ajouté dans ce même contexte que les cellules de proximité ont prouvé leur efficacité lors de la crise sanitaire liée au coronavirus à travers l’accompagnement efficient de la société civile, faisant état de pas moins de 276 cellules ayant participé à cette opération à l’échelle nationale.

La ministre qui a également exhorté les cellules de proximité réparties sur le territoire de la wilaya de Skikda, à se concentrer sur la sensibilisation des personnes âgées des zones reculées à la nécessaire prudence lors du jeûne, du fait que la plupart d'entre eux souffrent de maladies chroniques.

Mme Krikou a insisté aussi sur la réalisation d’enquêtes sociales concernant les familles nécessiteuses.

De son côté, la directrice de l’action sociale de Skikda, Samia Djelab, a déclaré à l’APS que cette caravane de solidarité a été organisée au profit de 507 familles n’ayant pas bénéficié de l'aide financière du mois de Ramadhan réparties sur les localités de Chraia, Sebt, Benazzouz, Zerdaza et Beni Oulbane . Elle a par ailleurs, fait savoir que 58.840 familles démunies ont été recensées au niveau national , au titre de l’application n umérique.

Ces aides, qui ont été collectées en étroite collaboration avec les services de la direction du commerce de la wilaya de Skikda, comprennent toutes sortes de matières premières nécessaires dont l’huile, la semoule, le sucre, de la tomate, du lait et des pâtes notamment. S’agissant de la caravane de sensibilisation contre le gaspillage durant ce mois sacré, Mme Djelab a précisé que les six (6) cellules de proximité implantées dans la wilaya de Skikda composées de médecins, psychologues , assistants éducatifs , conseillers et agents de la direction du commerce, veilleront à la sensibilisation tout au long de ce mois à la nécessaire rationalisation de la consommation durant cette période afin de lutter contre ce phénomène.

La visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme se poursuivra par l’inspection de lieux de travail de femmes bénéficiant du dispositif de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) dans les communes de Tamalous et El Hadaiek.

La ministre visitera aussi les restaurants de l’Iftar et le marché de proximité de solidarité de la ville de Skikda, et le foyer des personnes âgées avant de superviser la distribution des chèques bancaires en faveur des bénéficiaires de crédits dans le cadre de l'ANGEM en plus d’att estations d’attribution de locaux commerciaux et de matériel réservé au profit des personnes aux besoins spécifiques.