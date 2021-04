Le groupe pharmaceutique suisse Roche a fait état mercredi de ventes en baisse de 1% au premier trimestre 2021, malgré un bond de ventes de tests de dépistage du coronavirus, selon un communiqué. Le groupe, dont les ventes ont atteint 14,9 milliards de francs suisses (13,5 milliards d'euros), a pâti des effets négatifs de changes avec la force du franc suisse. Son chiffre d'affaires hors effets de changes a grimpé de 3% par rapport au premier trimestre l'an passé grâce aux nouveaux traitements, a-t-il indiqué dans un communiqué.

En monnaies locales, sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de contribution aux recettes, a vu ses ventes se replier de 9%, à 10,6 milliards de francs suisses, face à la concurrence des médicaments biosimilaires, le groupe bâlois évoquant également une effet de base avec le début de la pandémie l'an passé.

Les ventes de médicaments avaient alors connu une forte croissance avec les effets de stockage avant le premier confinement, diminuant à partir d'avril avec la baisse des consultations médicales et interventions hospitalières. Sur les trois premiers mois de 2021, "la pandémie a continué d'avoir un impact négatif" sur les ventes de médicaments qui nécessitent des consultations régulières, telles que les perfusions, a expliqué le numéro un mondial de l'oncologie. Sa division diagnostics a en revanche enregistré un bond de 55% des ventes, à 4,3 milliards de francs, dopées par les tests de dépistage du Covid-19. Roche avait rapidement mis au point des tests PCR, rapides ou encore un test permettant de distinguer l'infection au Covid-19 de la grippe, et a poursuivi les lancements durant le premier trimestre. Il a notamment mis sur le marché un test destiné à la recherche pour surveiller les mutations du virus. Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2021, disant toujours s'attendre à une progression de ses ventes, hors effets de changes, de l'ordre à 1 à 5%.