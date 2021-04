La consommation des ménages russes a poursuivi sa baisse en mars, tandis que le chômage a continué de refluer, selon les chiffres officiels publiés mardi.

D'après le rapport mensuel de l'institut des statistiques Rosstat, les ventes au détail ont baissé de 3,4% sur un an en mars, après une baisse de 1,5% en février.

Le taux de chômage a pour sa part poursuivi son reflux, reculant en mars à 5,4% (contre 5,7% en février).

Il était de 4,7% en mars 2020, avant que les effets de la pandémie et du confinement ne se répercutent sur l'économie russe.

Le mois dernier, la banque centrale russe a augmenté son taux directeur de 0,25 point à 4,50%, sa première hausse depuis fin 2018, le pays étant confronté à une accélération de l'inflation notamment sur les produits alimentaires.

En 2020, le revenu réel disponible des Russes -- mesure la plus large du pouvoir d'achat -- a souffert, baissant de 3,5%.

A cela s'est ajoutée une flambée des prix de certains produits alimentaires de base (sucre, huile, céréales) que les autorités n'ont pour l'heure pas réussi à endiguer.