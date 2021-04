Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 65,79 dollars à Londres, en recul de 1,17% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, abandonnait 1,26%, à 61,88 dollars.

La forte augmentation des cas de coronavirus dans le monde a remis les craintes liées à la demande sur le devant de la scène, on,t commenté des analystes.

Dans plusieurs parties du monde, la pandémie sévit avec une nouvelle vigueur, notamment en Inde, deuxième pays le plus peuplé, où près de 300.000 nouvelles contaminations ont été détectées en 24 heures.

Le marché attend également les prochaines données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, publiées par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) plus tard dans la journée.

Mardi, la f édération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux Etats-Unis, l'American Petroleum Institute (API), aux estimations jugées moins fiables, a indiqué que ceux-ci avaient grimpé de 0,4 million de barils dans le pays la semaine passée.

Par ailleurs, les pourparlers avec l'Iran pèsent également sur les cours du brut, car ils pourraient déboucher sur "davantage de brut iranien officiel sur les marchés mondiaux si les sanctions sont assouplies", soulignent les observateurs.

Les négociateurs réunis à Vienne depuis début avril pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien ont entamé mardi une nouvelle pause dans des négociations marquées par des "progrès" mais qui restent "difficiles" entre Américains et Iraniens.