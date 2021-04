Une rencontre a réuni lundi soir les représentants de plusieurs départements ministériels et des opérateurs économiques américains pour exposer les opportunités économiques offertes en Algérie, selon un communiqué du ministère du Commerce qui a abrité cette rencontre organisée en visioconférence.

Inaugurée par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, la rencontre s'est déroulée en présence de représentants de grandes compagnies américaines, de l'Ambassadeur d'Algérie à Washington, Madjid Bouguerra et du président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoun, outre des représentants des ministères du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et du développement rural et des industries pharmaceutiques. La rencontre était l'occasion de présenter "les points forts et les potentialités que recèle l'Algérie dans divers domaines, notamment après son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".

A cette occasion, la partie algérienne a donné des explications sur les questions inhérentes aux résolutions d'accès à ce marché africain "promette ur", conclut le communiqué.