La Banque nationale d'Algérie (BNA) a enregistré près de 1400 souscripteurs à son application de paiement mobile sans contact, Wimpay-BNA, lancée il y a un mois, a indiqué mardi son responsable de la division instruments de paiements et la monétique.

M. Brahim Boudjelida a précisé, à l'APS, dans ce sens, que ce chiffre englobe les utilisateurs particuliers et les commerçants qui ont effectué environ 800 transactions, entre transfert d'argent et paiement, depuis le lancement de ce premier service de paiement mobile sans contact en Algérie, le 18 mars dernier.

Il a estimé, à ce titre, que "l'opération de renforcement du tissu d'utilisateurs se déroule plutôt bien".

Dans le but d'augmenter davantage le nombre de souscripteurs au service Wimpay-BNA, la banque a intensifié ses efforts afin d'accroitre la flotte des adhérents à son service digital (e-banking), auquel la souscription est impérative pour pouvoir accéder, par la suite, au service Wimpay-BNA. Ainsi, le responsable de la BNA a indiqué que le nombre de clients ayant adhéré à son service e-banking a atteint 92.000, alors qu'il étai t de 68.000 clients au lancement de l'application.

De plus, la banque est en train de présenter ce produit aux grands facturiers et a réussi, selon son cadre, à obtenir l'accord des responsables de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), de ceux de Naftal, d'Algérie Télécom, de Mobilis, alors que les négociations avec ceux de Sonlegaz sont en cours.

Dans le but de promouvoir ce service de paiement mobile, la BNA lancera une opération pilote "dans les semaines à venir" sur les sites AADL de la capitale et sera, aussi, présente sur trois stations Naftal, toujours à Alger, plus précisément au Sacré Cœur (Alger centre), Chéraga ( à l'ouest de la capitale) et Kharouba (Caroubier vers l'est d'Alger), a fait savoir M. Boudjelida. Le choix des sites pilotes sur l'ensemble du territoire national a été, en outre, effectué en concertation avec les responsables d'Algérie Télécom afin qu'aucune région ne soit exclue de cette campagne de promotion de cette application, a-t-il ajouté.

La Banque, procèdera, en sus, à l'affichage des noms de "ces grands accepteurs" sur son site web pour que les souscripteurs à Wimpay-BNA prennent connaissance de la disponibilité de ce service au niveau de ces points, a souligné le même responsable. La BNA songe, dans un deuxième temp s, à faire figurer le code-barres intelligent (QR Code) qu'il est nécessaire de scanner pour effectuer les opérations de paiement directement sur la facture d'Algérie Télécom, Sonelgaz, Mobilis ou AADL, pour que le client puisse s'acquitter de ses factures sans avoir à se présenter dans une agence de l'un de ces grands facturiers, a révélé M. Boudjelida.

Il a signalé, à l'occasion, l'intérêt que porte un site de vente en ligne à ce service dont la banque compte équiper les livreurs de l'application Wimpay-BNA pour que les clients puissent payer leurs achats simplement en scannant le QR code contenant le prix du produit.