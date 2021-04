Pas moins de 22 transformateurs électriques ont été réalisés pour nombre de communes de la wilaya de Mascara depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris lundi du directeur d’unité de Mascara de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, Fouad Boudaoud. M. Boudaoud a indiqué, à l’APS, que ses services ont réussi, à la faveur du programme d’investissement de l’année 2021, la réalisation de 22 transformateurs à travers 13 communes dont Mascara, laquelle a été renforcée par 6 transformateurs et ce, pour améliorer l’approvisionnement en électricité et éviter les perturbations et les coupures d'électricité à répétition durant la saison estivale prochaine. Le même responsable a souligné que l’unité de distribution d’électricité et du gaz de Mascara a lancé récemment trois projets de réalisation de 3 sources électriques dans les communes de Mamounia, Ghriss et Mohammadia afin de garantir à la wilaya un meilleur approvisionnement en cette énergie, pour une enveloppe de 1,5 milliard DA. Il a par ailleurs déclaré que la réception est attendue pour la fin de l’ann ée 2022. Cette unité a procédé également, il y a peu, à la réalisation de 4 lignes électriques de départ sur un linéaire de 70 kilomètres, dans le cadre du programme d’extension du réseau électrique dans la wilaya. La wilaya de Mascara connait une amélioration en matière d’alimentation électrique, sachant que le problème des perturbations et des coupures électriques, notamment en temps de pic, a été surmonté grâce aux investissements consentis par la société dans le domaine de la maintenance des réseaux et de la réalisation de transformateurs, selon la même source.