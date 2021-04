Il s’agit de la phase finale des essais dynamiques et des intégrations système sur le tronçon de cette deuxième tranche d’extension du tramway, qui s’étend de l’entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri-Constantine 2, sur une distance de 3,5 km.

A cette occasion, M. Kamel Nasri, accompagné du wali de Constantine, Ahmed-Abdelhafid Saci, des autorités locales civiles et militaires, ont inspecté l’intégralité de la nouvelle extension de la ligne du tramway à partir de la station "Kadri Brahim" jusqu’au terminus "Université Abdelhamid Mehri". ''L’extension de la ligne du tramway de la station "Kadri Brahim" jusqu’à celle de l’université Constantine-2 sera prochainement mise en exploitation commerciale après la levée des réserves et la réus site des tests de trafic qui permettront l’obtention des autorisations nécessaires'', a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports.

M. Nasri, s’est rendu également au centre de contrôle du trafic du tramway situé dans la cité Zouaghi Slimane, où il a écouté un exposé sur ce tronçon, doté de six stations de voyageurs, six guichets commerciaux, deux agences commerciales, ainsi que trois sous-stations électriques, deux trémies tramways et un viaduc.

Lors de cet exposé, les responsables de l’entreprise d’Alstom ont présenté au ministre de tutelle une proposition d’une nouvelle extension du tramway de Constantine de l’université Abdelhamid Mehri vers l’extension Ouest de Ali Mendjeli, a-t-on relevé, notant que ce projet a reçu l’appréciation du ministre qui a assuré que sa concrétisation sera décidée par les pouvoirs publics suite à l’évaluation de la prochaine loi de finance". Pour rappel, le ministre des Travaux publics et des Transports, a inauguré durant sa visite à Constantine, une tour de contrôle à l’aéroport international Mohamed Boudiaf, dotée d'équipements technologiques de dernière génération dans le cadre du développement et de la modernisation de la gestion de l'espace aérien national.