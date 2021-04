"Après confirmation par plusieurs sources de la localisation des cibles terroristes, les forces aériennes russes ont effectué plusieurs frappes à la suite desquelles deux abris ont été détruits et environ 200 combattants ont été tués", a indiqué le ministère russe de la Défense, dans un communiqué publié sur Facebook.

Il ajoute que ces bombardements ont permis de détruire "24 pick-ups équipés de mitrailleuses lourdes et environ 500 kilos de munitions et de composants pour la fabrication d'explosifs improvisés." Selon l'armée russe, l'objectif visé était une "base camouflée" où des "groupes terroristes" étaient formés pour mener des attentats en Syrie et fabriquer des explosifs.

Elle ajoute que des "formations armées illégales" ont prévu des attaques contre des bâtiments publics syriens "afin de déstabiliser la situation dans le pays en prévision de l'élection présidentielle", prévue le 26 mai. Ce scrutin à venir est le deuxième depuis le début en 2011.

Lundi, le ministère russe de la Défense a soutenu que des "terroristes" étaient formés dans plusieurs camps dans des zones non contrôlées par le régime syrien, "y compris dans la zone d'El-Tanf qui est contrôlée par les forces américaines".