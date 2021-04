Une convention de coopération a été signée, lundi à Alger, entre le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) et la Radio nationale dans le but d’augmenter le volume horaire des programmes et émissions radiophoniques diffusant en tamazight.

Signée par le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad et le Directeur général de la Radio nationale, Mohamed Baghali, cette convention intervient en consécration de la "coopération positive entre les deux établissements visant à concourir à la préservation de l’identité nationale ancrée dans l’histoire", affirme le SG du HCA.

L’augmentation du volume horaire des programmes et émissions radiophoniques en Tamazight, tous dialectes confondus, demeure ½un enjeu à gagner", d’autant que l’Entreprise de radiodiffusion sonore est "un partenaire médiatique important" du HCA.

A cette occasion, M. Assad a salué la valeureuse contribution de la Radio nationale et "son adhésion à la démarche visant à préserver les dimensions de l’identité nationale à la faveur de sa vulgarisation (culture amazighe) via sa grille diversifiée de programmes au contenu médiatique ciblé et équilibré, où règnent objectivité et professionnalisme comme ligne de conduite et où prime l’intérêt suprême du pays, pour ancrer Tamazight dans la société, et partant préserver le patrimoine immatériel du pays".

La Radio nationale "est un modèle sérieux en termes de contribution à la valorisation d’un aspect essentiel de l’identité nationale, voire arabo-musulmane», a-t-il affirmé, arguant que ½la présence actuelle de Tamazight via 26 stations de radio nous incite à évaluer, en toute responsabilité, sa place en tant que langue nationale officielle dans le système d’information radiophonique national, et à prospecter les enjeux futurs visant à étendre graduellement sa diffusion via les différentes stations de radios locales à travers le territoire national».

M. Assad s’est également engagé en faveur du recrutement des compétences spécialisées en langue amazighe et de la formation continue des journalistes et des techniciens, soulignant que "Tamazight est un héritage commun à tous les Algériens sans exception".