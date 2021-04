Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) œuvre à la consolidation des acquis réalisés pour faire avancer davantage la mission de réhabilitation de tamazight dans tous les secteurs, a soutenu lundi le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad.

Pour le premier responsable du HCA, qui s'exprimait dans un entretien à l'APS à la veille de la commémoration du 41 anniversaire du printemps berbère, tamazight est désormais l'affaire de toutes les institutions de l'Etat, relevant qu'il y a une consécration constitutionnelle, qui scelle la place de tamazight, une place "centrale, fondamentale" dans la Constitution faisant que chacun est appelé à traduire sur le terrain les dispositions de la Loi fondamentale du pays.

Il a souligné que cette commémoration se fera, cette année, sous le signe de la consolidation des acquis pour faire avancer davantage cette mission de réhabilitation de tamazight.

M. Assad a fait savoir que les acquis, ces dernières années, étaient l'adoption d'une nouvelle feuille de route, dans la foulée de la nouvelle Constitution, à même de faire la passerelle avec d'autres département min istériels, en dehors des partenaires traditionnels, l'Education, l'Enseignement supérieur, la Formation professionnelle et la Communication, notamment les ministères de la Justice, l'Intérieur et l'Environnement.

Abordant l'évolution de tamazight, il a indiqué que celle-ci était visible dans l'enseignement à l'école dans le cadre de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur essentiellement, concédant, toutefois, qu'elle n'était pas totalement généralisée, mais elle est une réalité exprimée.

"Il y a des manquements que nous signalons à chaque fois et, pour le moment, il n y a pas un plan de généralisation", a-t-il déploré.

"Beaucoup reste faire, à parfaire, d'où la nécessité d'établir ces passerelles avec les secteurs concernés pour assurer un accompagnement et des formations", a-t-il dit.

M. Assad a indiqué que l'institution du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe en 2020, était un "acquis majeur" et un dispositif "important", car il encourage tous ceux qui produisent et portent des projets, dans des domaines divers notamment dans la linguistique, la littérature dans tous ses genres, le patrimoine immatériel, mais aussi la recherche en technologie et en numérique.

Il a noté, à cet effet, les évolutions enregistrées par la famille de la presse, n otamment le travail accompli par l'APS depuis 2015 avec la création de son site en tamazight, ainsi que la généralisation qui commence à être visible dans les radios régionales.

Evoquant le domaine de l'édition, M. Assad a indiqué qu'il avait pris de l'essor depuis quelques années, relevant que le HCA est devenu la maison d'édition par excellence de tamazight.

Sur la question amazighe, il a dit constater qu'il y avait une "réelle décrispation" des mentalités, suscitée essentiellement par l'action des citoyens, ainsi que par l'engagement du président de la République, qui inscrit la promotion de tamazight d'une manière "définitive et résolue, loin du politique".

C'est une action menée par toutes les institutions de l'Etat, s'est-il réjoui, ajoutant qu'il y a une vision aujourd'hui qui incarne un nouveau cap des futures missions institutionnelles de tamazight, loin du champ politique, qui doit s'orienter vers la recherche et la production.

"C'est un peu l'orientation que donne le président de la République pour asseoir une politique de promotion", a-t-il affirmé.

L'Académie de la langue amazighe, une structure à renforcer

Concernant l'Académie algérienne de la langue amazighe, dont le membres ont été nommés en 2019, M. Assad a préconisé d'élargir la composante pour d'autres compétenc es, de renforcer cette structure et lui donner un deuxième souffle pour prendre en charge toutes le questions ayant trait à Tamazight.

Pour lui, la problématique qu'il faut prendre en charge consiste en l'aménagement et la normalisation de la langue qui est du ressort justement de de cette Académie, relevant qu'elle doit commencer à travailler et être opérationnelle.

Pour lui, c'est une occasion de faire la précision sur la relation de complémentarité, d'interaction entre le HCA et cette Académie pour l'évolution de tamazight, rappelant que l'Etat avait mis le réseau institutionnel pour la promotion de cette langue.

"Nous avons un réseau institutionnel qui doit faire face à ces problématiques, dans la complémentarité, mais hélas beaucoup d'institutions sont en jachère", a-t-il regretté.

Depuis la création du HCA en 1995, l’enseignement de la langue amazighe a connu des avancées indéniables, ce qui a abouti à la création de l'Académie qui s'inscrit dans le prolongement de la promotion et du développement de cette langue.

La création de cette Académie demeure aussi un acquis pour Tamazight, dont l'enseignement au niveau national est assuré actuellement dans plusieurs wilayas, ce qui, estime-t-on, permet de veiller à la sauvegarde de Tamazight en tant que langue, culture et patrimoine à travers des procédés scientifiques à même de garantir son essor et impulser son utilisation dans les domaines de la création scientifique, littéraire et médiatique, et à assurer sa généralisation à tous les Algériens.