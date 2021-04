L'Office national de Prévention et de Lutte contre la Corruption (ONPLC) organise, les 20, 21 et 26 avril à Alger, une session de formation virtuelle autour de "la bonne gouvernance", qui sera dispensée par des experts internationaux au profit de ses cadres, de ceux des départements ministériels ainsi que d'institutions publiques, indique lundi, un communiqué de l'Office.

Intitulée "La bonne gouvernance: de la théorie à la pratique: un aperçu des principes clés et des expériences comparatives", cette formation, qui se tiendra avec le concours du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), se déclinera sous formes de sessions animées autour de nombreuses thématiques liées à la corruption, sachant que l'ouverture de la rencontre sera marquée par les allocutions du président de l'ONPLC, Tarek Kour, du président du Conseil national économique, sociale et environnementale (CNESE), Rédha Tir, ainsi que du Représentant Résident-adjoint du PNUD Algérie, Edwine Carrié.

La session inaugurale traitera, durant la matinée, des "concepts clés de la bonne gouverna nce et les Objectifs de Développement durable (ODD)", tandis que le second jour sera consacré à l'"ODD 16 et gouvernance inclusive: de la théorie à la pratique", en se penchant notamment sur " les mécanismes de la gouvernance inclusive", à travers "les plates-formes locales" ainsi que "les villes intelligentes", est-il précisé.

Les expériences de l'Amérique latine et des Caraïbes en matière de "gouvernance locale et innovation" seront également abordées lors de cette journée qui fera connaître les pratiques et approches de la bonne gouvernance au niveau local, dans différents contextes et continents, zones urbaines et rurales, tout en mettant en avant l'apport de la technologie et de l'innovation à la gouvernance locale.

Enfin, le dernier jour sera dédié, dans sa matinée, aux "Bonnes pratiques et normes internationales de la bonne gouvernance", celles jugées "pertinentes pour le contexte algérien", expliquent les organisateurs, alors que la session de l'après-midi se focalisera sur "La prévention et la lutte contre la corruption".