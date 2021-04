Le ministre de l'Agriculture, Abdelhamid Hemdani, a dénoncé, lundi à Alger, la spéculation sur certains produits de large consommation, notamment la pomme de terre, en prévoyant la stabilisation des prix dans les jours qui suivent grâce à l'entrée sur le marché des produits de saison.

Lors d'une visite inopinée à un point de vente direct implanté à Bab El Oued (au centre de la capitale), le ministre a déploré la spéculation dont ont fait l'objet certains produits agricoles de large consommation, à l'instar de la pomme de terre, ne trouvant aucune justification à la hausse du prix de ce produit, ni même les intempéries qu'a connu le pays au cours du week-end dernier.

M. Hemdani a assuré que son département ne cessera d'intervenir en approvisionnant le marché, notamment avec des opérations de déstockages comme celle effectuée dimanche sur la pomme de terre, dans le but de "casser la spéculation" qui est, selon lui, "un fléau que chacun doit combattre à son niveau". Il a rappelé que son département avait annoncé qu'il allait intervenir en cas de perturbation dans l'approv isionnement du marché en certains denrées afin de l'"équilibrer" et assurer la stabilisation des prix, que ce soit concernant la pomme de terre, les viandes blanches ou tout autre produit.

M. Hemdani a tenu, en outre, à indiquer que le ministère de l'Agriculture a ouvert plus de 500 points de vente directs à travers l'ensemble du territoire national dans le but d'assurer aux citoyens "des produits de qualité appréciable à des prix accessibles", en plus de la mise en place d'une plateforme numérique, en l'occurrence "El Firma" afin qu'ils puissent localiser ces points de ventes.

Le ministre a prévu, de plus, qu'à la faveur de l'entrée sur le marché de produits de saison, tels que la pomme de terre, et la poursuite des actions de régulation entreprises par son département, "le marché se stabilisera dans les jours qui suivent".