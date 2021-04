Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, a affirmé lundi à Constantine, que la réception du tunnel de Djebel Ouahch dont la réhabilitation a été confiée à l’entreprise nationale de travaux publics Cosider, est prévue "durant l’année 2025".

S’exprimant lors d’un point de presse, en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que la réception du tunnel reste "tributaire de la cadence imprimée aux travaux", louant à cet effet l’expérience algérienne qu’il a jugé "suffisante pour gérer des projets nationaux et résoudre des problèmes complexes liés en particulier au secteur des travaux publics". Dans ce contexte, le ministre a estimé que l’exemple de Cojaal qui n’a pas pu résoudre le problème du tunnel de Djebel Ouahch, situé sur les hauteurs de Constantine est "révélateur du fait que le savoir-faire n’est le monopole de personne".

Confiées à l’entreprise Cosider, les travaux de parachèvement d’un linéaire de 450 mètres avancent à un rythme "moyen", selon des explications données sur place par le sous-directeur chargé des travaux au sein de cette entreprise, Rafik Belala, soulignant que les travaux de réhabilitation du tronçon de 140 mètres ayant subi un éboulement sont en cours.

Le même responsable a fait savoir que les taux d’avancement de ces deux projets, ont atteint respectivement 25 et 15 %. Le lancement de ces deux opérations intervient suite à l’établissement d’une expertise, une investigation et une étude approfondie par une entreprise italienne privée, spécialisée en géotechnique, et cela afin de permettre une meilleure gestion de ce chantier présentant un danger pour les travailleurs, a expliqué à l’APS le même responsable.

L’opération de réhabilitation de ce tunnel relevant de l’autoroute Est-ouest, lancée en 2017, n’a pas été encore achevée pour de multiples raisons en rapport notamment avec la complexité du relief constituant un véritable danger pour la main-d'œuvre, a-t-il soutenu, soulignant que quatre (4) bureaux d’étude italiens ont été désignés pour assurer le suivi et le contrôle des travaux parallèlement aux travaux de reconstruction et de confortement engagés.

Les actions en cours se déroulent conformément à la mise en place d’un planning arrêté par les techniciens de Cosider devant prendre en considération les réserves et les solutions proposées dans le cadre de l’étude réalisée, ont f ait remarquer les responsables chargés de ce projet, notant que des mesures portant sécurisation, protection et d’intervention techniques, ont été prises à l'effet d'accélérer les travaux.

L’ensemble des travaux de consolidation, de confortement et de parachèvement de ce tunnel long de 2 km a nécessité jusqu’à présent un budget d’investissement d’environ 17 milliards DA, selon la même source. Par ailleurs et lors de sa visite au projet de réalisation d’une bretelle reliant la RN 3 dans son segment relevant de la commune de Zighoud Youcef (Nord de Constantine) et l’autoroute Est Ouest, M. Nasri qui a exprimé son insatisfaction quant aux travaux d’avancement de cette opération, a donné des instructions fermes aux responsables de l’entreprise chargée de la concrétisation de ce projet dans le but d’accélérer ce chantier ayant enregistré un retard jugé "flagrant".

Le retard signalé dans la réalisation de cette route de 10 km, lancé fin 2014, est dû à la nature du sol et au glissement de terrain, a indiqué à l’APS le directeur des travaux publics (DTP) de Constantine Rachid Ourabah. L’enveloppe financière allouée pour la réalisation de cette opération, dont le taux d’avancement des travaux est estimé à 70 %, s’élève à 4,7 milliards DA, a-t-il conclu.