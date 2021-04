Le théâtre régional de Batna Dr. Salah Lombarkia œuvre actuellement à la réalisation de deux nouvelles pièces théâtrales, dont les générales seront présentées "début juin prochain", a indiqué lundi à l’APS son directeur, Salim Ferroudj. La première pièce théâtrale intitulée "Ghossat oubour", écrite par Taghrid Daoud et mise en scène par Toufik Bekhouche, aborde des questions sociales au travers l’histoire d’un pont dont le gardien tente d’empêcher les gens de se rassembler dessus de crainte de causer son effondrement du fait de sa fragilité, a souligné ce responsable. Son emplacement à l’intersection de diverses routes et passages a fait que plusieurs personnes se retrouvent coincées sur le pont et incapables de passer de l’autre côté ou de rebrousser chemin, a ajouté M. Ferroudj.

La seconde pièce destinée aux enfants, intitulée "El Kat El Azrek"(Le chat bleu), est écrite par Mohamed Bouchareb et conçue par Ali Djebara, tandis que la musique a été confiée à Zinou Belaïdi, a noté le directeur du TRB, soulignant que la finalité de cette œuvre est de générer des liens entre les membres de la société dans une ambianc e empreinte d’affection et d’amitié véhiculée par de jeunes artistes. Cette pièce sera présentée le 1er juin prochain à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, tandis que la générale de "Ghossat oubour" est programmée pour le 8 juin à l’occasion de la journée nationale de l’artiste. Selon la même source, le théâtre régional de Batna entamera à la fin du mois de Ramadhan la réalisation d’une troisième œuvre en langue amazighe intitulée "Casting" écrite par Messaoud Hadjira et mise en scène par Ahcène Chiba. La dernière pièce produite par le théâtre régional de Batna intitulée "Rahine" (otage) et présentée au public en novembre 2019, a été écrite par Mohamed Bouiche et mise en scène par Chaouki Bouzid.