La standardisation de la langue Amazighe exige un travail de groupe pluri-dialectal, avec comme référence l'"Amawal" (dictionnaire) de Mouloud Mammeri (1973), a indiqué l'enseignant au département de langue et culture amazighes de l'Université de Tizi-Ouzou le Pr. Saïd Chemakh.

Interviewé par l'APS à la veille de la célébration du 41ème anniversaire du printemps amazigh, Pr. Chemakh, a relevé que l'option qui a été retenue, par les spécialistes en Tamazight pour l'aménagement et la planification de cette langue, est celle qui a été développée par les chercheurs Mouloud Mammeri et Salem Chaker à partir des années 1970 et notamment 1980 consistant à enseigner et développer chaque dialecte dans sa région, tel qu'il est pratiqué localement. "Toutefois pour ce qui est du développement scientifique de la langue, puisque maintenant nous avons des écrits en mathématiques, informatique, médecine, électrotechnique en Tamazight, la standardisation se fait de façon convergente", a-t-il signalé.

Ce même chercheur a expliqué que les terminologies utilisées dans le domaine scientifique sont le s mêmes dans les pays amazighophones dont l'Algérie, le Maroc, la Libye, le Niger et le Mali, car, a-t-il argué, il s'agit de terminologies adoptées par des linguistes de différents pays, dans le cadre de travaux de standardisation convergente, à l'unanimité et après plusieurs rencontres organisées soit sous l'égide du HCA (Algérie), à l'INALCO (France), ou à l'IRCAM (Maroc). Pour le Pr Chemakh, la question de la terminologie scientifique "est tranché".

Il y aura, selon lui, un seul standard pour les sciences communes à tous les berbérophones, rappelant à ce sujet que ce travail de création de terminologies a été initié par Mouloud Mammeri qui a élaboré "Amawal n'tmazight tafrart" (le dictionnaire de tamazight moderne), pour pallier au manque enregistré en la matière. "L'Amawal a été adopté presque à l'unanimité et c'est lui qui a servi de référence que ce soit pour les autres lexiques de mathématiques, d'informatique et autres", a-t-il observé.

Il a également rappelé l'ouverture, depuis trois ans, du Centre nationale de recherche en langue et culture amazighes -- domicilié à l'université de Bejaia -- où les chercheurs travaillent sur les différentes terminologies.

"La création d'un nouveau terme, a-t-il observé, doit répondre à certaines exigences afin d'éviter de créer ce qu'on appelle des +monstres linguistiques+ que personne ne comprendra", a-t-il toutefois insisté, relevant que "ce travail doit être effectué en groupe et discuté par plusieurs spécialistes qui maîtrisent les différents dialectes pour que la terminologie soit acceptée". Quant à la "socialisation" des nouveaux termes, il a expliqué que c'est son utilisation par la société et dans l'oral qui est la preuve de son acceptation.

"Un terme qui n'est plus utilisé ou qui est rejeté par l'usage oral et courant ne peut pas survivre", a-t-il affirmé. L'existence de ces institutions de recherche n'exclut pas l'émergence d'autres initiatives, a-t-il signalé, en citant pour exemple l'initiative de l'Assemblé populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, qui dans le sillage du concours sur la généralisation de l'utilisation de Tamazight dans l'administration et la société, a mis en place un groupe de travail regroupant des spécialistes dans le domaine, pour élaborer un lexique administratif "qui peut être élargie à des communes d'autres wilayas telles que Ghardaïa et Bordj Bou Arreridj, intéressées par cette amazighisation de l'administration", a-t-il fait savoir.