La nageuse Amel Melih a amélioré son record d'Algérie du 100m nage libre lors du meeting de Lyon (France) en grand bassin (50 m) disputé samedi et dimanche, devenant la première Algérienne à descendre sous la barre des 57 secondes dans cette spécialité. Troisième de la finale du 100m NL, Melih (27 ans) a réalisé un chrono de 56.91, améliorant son ancienne marque établie lors des Jeux africains 2019 au Maroc. Egalement engagée sur le 50m nage libre, l'athlète du club de Saint-Priest (France) a réussi à égaler son record d'Algérie de la distance avec un temps de 25.74, réalisé lors du meeting international de Marseille, en mars dernier. Cette performance avait permis à l'Algérienne d'améliorer ses minima B qualificatifs pour les Mondiaux en petit bassin d'Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et en grand bassin de Fukuoka (Japon). Il y a lieu de rappeler que trois Algériens ont réalisé les minima pour les JO jusqu'à maintenant. Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima A sur 50 et 100 m nage libre), Jaouad Syoud (minima B sur 200m 4 nages, 100 et 200m papillon) et Abdellah Ardjoune (minima B sur 100 et 200m dos).