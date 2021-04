Cela concerne principalement des athlètes qui ne sont pas encore sélectionnés pour les compétitions. Seule une poignée de Belges, dans des disciplines comme l'athlétisme ou le cyclisme, bénéficient déjà d'une présence assurée à ces JO, selon un porte-parole du Comité olympique et interfédéral belge (COIB).

"Afin de donner aux athlètes belges qui souhaitent participer aux Jeux olympiques et paralympiques toutes les chances de se qualifier, la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique a accepté de les vacciner dans les prochains jours", précise le communiqué officiel. La CIM réunit régulièrement autour du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ses homologues des entités fédérées (régions et communautés) pour faire le point sur la vac ination. A ce jour près de 25% des Belges âgés de plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin et 7,7% les deux. Dans ce pays de 11 ,5 millions d'habitants, où la pandémie de coronavirus a déjà fait près de 24.000 morts, la campagne cible depuis début janvier des catégories jugées prioritaires les unes après les autres.

Après les occupants de maisons de retraite (résidents et personnels), les soignants, à l'hôpital puis officiant en ville, la phase actuelle concerne les personnes âgées (les limites sont différentes selon les régions) et celles présentant des comorbidités.

La possibilité de vacciner les athlètes avant le reste de la population belge faisait l'objet de discussions depuis plusieurs semaines avec le COIB, qui a salué la décision de lundi. "Etant donné le petit nombre d'athlètes (225) concernés par cette décision, l'impact sur la campagne de vaccination générale sera pratiquement inexistant", a argué le Comité olympique. Le chiffre de 225 se décline ainsi: 170 athlètes visant les JO au Japon (23 juillet-8 août) et 55 autres espérant une participation aux Jeux paralympiques (24 août-5 septembre). En athlétisme, les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ainsi que Nafissatou Thiam (heptathlon) sont déjà qualifiés pour la compétition. Même chose pour les cyclistes Wout Van Aert et Remco Evenepoel au contre-la-montre, ou encore la gymnaste Nina Derwael, double championne du monde (2018 et 2019) aux barres asym étriques.